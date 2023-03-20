Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Марта
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

"Почему люди такие". Популярный британский пляж превратили в свалку

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 18:53
"Почему люди такие". Популярный британский пляж превратили в свалку
Фото из открытых источников
Популярный пляж в Великобритании оказался "забит мусором" и подвергся резкой критике на известном туристическом портале: шокированные отдыхающие поклялись "никогда туда не возвращаться", передает Tengritravel.kz со ссылкой на The Sun.

СМИ пишет, что пляж Камбер-Сэндс на юге Англии, являющийся одним из самых известных морских курортов королевства, был раскритикован в комментариях популярного туристического сайта TripAdvisor.

Некоторые пользователи портала оставили о зоне отдыха отзыв из одного слова: "Депрессивно". Среди почти двух тысяч отзывов пляж 59 раз получил оценку "ужасно", а еще 48 раз - "плохо". К слабым оценкам туристы добавляют "страшилки" об известном туристическом месте отдыха.

Один пользователь раскритиковал "удручающий пляж" в своем обзоре, охарактеризовав свое пребывание там как "отвратительный опыт":

"Ножная ванночка была окружена лужей с грязной водой, которая не утекала. Кучи собачьих экскрементов по дороге. Пляж был заполнен группами людей, которые громко кричали и ругались друг с другом.

Пляж мог бы быть красивым, но вместо этого повсюду мусор, включая использованные рулоны туалетной бумаги в дюнах и в маленьких бассейнах для малышей, повсюду окурки, стеклянные бутылки, банки, пластиковые пакеты, одноразовые барбекю и подгузники.

Здесь пахло мусорной свалкой! Я никогда сюда не вернусь! Было уныло и тоскливо, несмотря на жаркую погоду и палящее солнце", - завершил свой обзор недовольный отдыхающий с ником Rnovell.

Некоторые поделились в Twitter фотографиями переполненных мусорных баков и заброшенных костровых ям, покрытых опасным битым стеклом. И все это на пляже – самом комфортном, казалось бы, месте для семейного отдыха.

Другой пользователь рассказал о своих впечатлениях, назвав свое времяпрепровождение на известном пляже "самым ужасным временем".

"Худший мой опыт когда-либо! Грязно, люди употребляют жидкую закись азота на глазах у детей, всем все равно! Это рай для алкоголиков и наркоманов! Людям с семьями следует избегать этого места", - приводит гневный отзыв туриста издание.

А третий пользователь раскритиковал местные удобства, включая "грязные и негигиеничные" туалеты, и утверждал, что среди вещей, валяющихся на песке, были презервативы, зажигалки и палатки. Он удивился, "почему люди бывают такими".

По информации The Sun, удручающее состояние пляжа может быть связано с тем, что Камбер-Сэндс недавно вошел в список 70 британских пляжей, на которых местным жителям рекомендовали не купаться из-за последствий сильных ливней.

Даже с учетом всего вышеизложенного, что Камбер-Сэндс является популярным у англичан морским курортом, он был назван пляжем со "скрытыми опасностями", после того как пятеро молодых людей одновременно утонули там в 2016 году.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика