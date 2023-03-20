"Почему люди такие". Популярный британский пляж превратили в свалку

Популярный пляж в Великобритании оказался "забит мусором" и подвергся резкой критике на известном туристическом портале: шокированные отдыхающие поклялись "никогда туда не возвращаться", передает Tengritravel.kz со ссылкой на The Sun.



СМИ пишет, что пляж Камбер-Сэндс на юге Англии, являющийся одним из самых известных морских курортов королевства, был раскритикован в комментариях популярного туристического сайта TripAdvisor.



Некоторые пользователи портала оставили о зоне отдыха отзыв из одного слова: "Депрессивно". Среди почти двух тысяч отзывов пляж 59 раз получил оценку "ужасно", а еще 48 раз - "плохо". К слабым оценкам туристы добавляют "страшилки" об известном туристическом месте отдыха.



Один пользователь раскритиковал "удручающий пляж" в своем обзоре, охарактеризовав свое пребывание там как "отвратительный опыт":



"Ножная ванночка была окружена лужей с грязной водой, которая не утекала. Кучи собачьих экскрементов по дороге. Пляж был заполнен группами людей, которые громко кричали и ругались друг с другом.



Пляж мог бы быть красивым, но вместо этого повсюду мусор, включая использованные рулоны туалетной бумаги в дюнах и в маленьких бассейнах для малышей, повсюду окурки, стеклянные бутылки, банки, пластиковые пакеты, одноразовые барбекю и подгузники.



Здесь пахло мусорной свалкой! Я никогда сюда не вернусь! Было уныло и тоскливо, несмотря на жаркую погоду и палящее солнце", - завершил свой обзор недовольный отдыхающий с ником Rnovell.



Некоторые поделились в Twitter фотографиями переполненных мусорных баков и заброшенных костровых ям, покрытых опасным битым стеклом. И все это на пляже – самом комфортном, казалось бы, месте для семейного отдыха.



Другой пользователь рассказал о своих впечатлениях, назвав свое времяпрепровождение на известном пляже "самым ужасным временем".



"Худший мой опыт когда-либо! Грязно, люди употребляют жидкую закись азота на глазах у детей, всем все равно! Это рай для алкоголиков и наркоманов! Людям с семьями следует избегать этого места", - приводит гневный отзыв туриста издание.



А третий пользователь раскритиковал местные удобства, включая "грязные и негигиеничные" туалеты, и утверждал, что среди вещей, валяющихся на песке, были презервативы, зажигалки и палатки. Он удивился, "почему люди бывают такими".



По информации The Sun, удручающее состояние пляжа может быть связано с тем, что Камбер-Сэндс недавно вошел в список 70 британских пляжей, на которых местным жителям рекомендовали не купаться из-за последствий сильных ливней.



Даже с учетом всего вышеизложенного, что Камбер-Сэндс является популярным у англичан морским курортом, он был назван пляжем со "скрытыми опасностями", после того как пятеро молодых людей одновременно утонули там в 2016 году.