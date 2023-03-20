Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч. Об этом в понедельник выступая в парламенте Турции сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека", - сказал Сезер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ущерб, причиненный землетрясениями достиг риблизительно 104 миллиарда долларов, а количество непригодных к эксплуатации зданий в 11 пострадавших провинциях - 298 тысяч.
Турецкий лидер отметил вклад в устранение последствий землетрясений со стороны Евросоюза, ООН и других международных структур. "Ни одна страна не в состоянии бороться с бедствием такого масштаба в одиночку", - отметил он.
"Мы восстановим инфраструктуру, рабочие места, исторические и культурные ценности, возродим все города, разрушенные в результате землетрясений", - пообещал Эрдоган.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
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