Байден подписал закон о рассекречивании данных о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, требующий обнародования данных разведки о происхождении COVID-19, в том числе касающийся потенциальной связи между вспышкой коронавируса и биолабораторией в китайском городе Ухань, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".



"Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии. При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации. Я разделяю цель Конгресса - обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID", - говорится в заявлении Байдена.



По словам американского президента, в 2021 году, вступив в должность, он "дал указание разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования". Эта работа "продолжается", но будет опубликовано максимально возможное количество материалов, не нанося "ущерба национальной безопасности", сказал Байден.



Законопроект, требующий от Национальной разведки раскрыть любые данные, "касающиеся потенциальных связей между Уханьским институтом вирусологии и происхождением COVID", был инициирован после выхода материала The Wall Street Journal, в котором издание ссылалось на доклад Министерства энергетики США о происхождении коронавируса.



В нем ведомство сообщило, что пандемия COVID-19 имела лабораторное происхождение. Минэнерго стало вторым федеральным ведомством США вслед за ФБР, которое придерживается версии о лабораторной утечке вируса, отмечала WSJ. Еще четыре разведывательных агентств считают, что вирус возник естественным путем, а два не определились, в том числе ЦРУ, уточнила газета.



В марте директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что агентство "уже довольно давно" считает, что причиной пандемии коронавируса, скорее всего, стала утечка из лаборатории в Ухане.



Официальный Пекин отвергал все подозрения. Представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на публикацию WSWSJ WSJ призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения коронавируса.



Вспышка COVID-19 началась в 2019 году в восточнокитайском городе Ухань. По официальным данным, к настоящему моменту во всем мире погибло почти семь миллионов человек, из них более миллиона - в США.