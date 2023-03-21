В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится нововведение, благодаря которому пользователи смогут закреплять сообщения. О разработке новой опции рассказали специалисты портала WABetaInfo.



Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция, которая позволит закреплять в чатах важные сообщения. Для этого, как отмечают специалисты, будет необходимо выбрать действие «Закрепить» в параметрах сообщения.



«После закрепления в чате появится небольшой значок, указывающий на то, что сообщение было закреплено, — он будет отображаться в верхней части беседы для быстрого доступа», — рассказали в WABetaInfo.



Сейчас возможность закрепления сообщений находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.



Ранее сообщалось, что в мессенджере появится функция блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволит заглушать звонки от неизвестных абонентов. При этом, как отмечают специалисты, звонки будут по-прежнему отражаться в общем списке и в центре уведомлений.