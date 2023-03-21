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Гигантские крысы заполонили популярный пляж и начали терроризировать туристов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Гигантские крысы заполонили популярный пляж и начали терроризировать туристов
Фото из открытых источников
В Великобритании "суперкрысы" гигантского размера заполонили пляж популярного приморского города Тенби и начали терроризировать местных жителей и туристов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на The Sun.

Жители городка в Уэльсе утверждают, что Тенби, который ежегодно привлекает тысячи туристов, атаковали полчища крыс "размером с кошку". Люди опасаются, что высокая плодовитость грызунов в ближайшем будущем приведет к катастрофе. Как утверждают очевидцы, размер грызунов от головы до хвоста составляет 20 сантиметров.

По словам туристов и жителей, все пребывают в постоянном страхе перед животными. Кроме того, от крыс достается и природе: они роют норы в песчаном утесе, вызывая эрозию почвы и разрушая грунт. Правительство распорядилось истребить животных приманками с ядом, однако местные уверены, что "суперкрысы" размножаются намного быстрее, чем их удается истреблять.

Кроме того, из-за гигантских крыс, захвативших пляж, на курорт почти перестали ездить туристы: ежегодно в сентябре город принимает соревнование по триатлону, которое приносит в экономику прибыль в размере пяти миллионов фунтов стерлингов.

Гигантские крысы заполонили популярный пляж и начали терроризировать туристов


Источник: Tengrinews.kz
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