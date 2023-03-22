В 10 раз больше Земли: гигантский "торнадо" засняли на Солнце





Аппарат NASA SDO несколько дней следил за выбросом плазмы с поверхности Солнца, который закручивался как торнадо у Северного полюса звезды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Кorrespondent.net.Явление происходило с 15 по 18 марта. Высотой "торнадо" достигло 120 тысяч километров, что примерно в 10 раз больше размеров Земли, а скорость потока плазмы составляла примерно 500 тысяч километров в час.По словам ученых, "солнечные торнадо" появляются из-за спиралевидных магнитных структур, поднимающихся из внутренних частей Солнца и закрепляющихся на поверхности звезды.Столб плазмы называется протуберанец, он вырывается изнутри магнитной структуры и двигается вдоль спирального магнитного поля."Подобные плазменные вихри как-то связаны с изменением направления магнитного поля Солнца, которое происходит один раз в каждом 11-летнем солнечном цикле. До сих пор точно понять природу таких образований на Солнце не удалось. Почему эти вихри формируются только в полярном регионе и почему у них такая периодичность появления? Нам еще предстоит найти ответы на эти вопросы", - отметили ученые.