Землетрясение прервало прямой эфир узбекского телеканала

Во время подземных толчков в студии телеканала находились ведущие и несколько гостей. На кадрах видно, что они почувствовали землетрясение. Эфир пришлось прервать, переключившись на рекламу.Землетрясение магнитудой 6,5 произошло вечером 21 марта на северо-востоке Афганистана недалеко от границ с Пакистаном и Таджикистаном. Эпицентр находился в горах Гиндукуш, в малонаселенной афганской провинции Бадахшан, на глубине 187 километров. Сейсмическое событие затронуло Пакистан, Китай, Индию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.В Ташкенте и других регионах Узбекистана землетрясение ощущалось с силой от 4 до 6 баллов. Толчки носили горизонтальный характер и были довольно продолжительными. Немало людей выбежали из зданий на улицу, опасаясь разрушений.Всего в результате землетрясения в Афганистане и Пакистане погибли по меньшей мере 13 человек, более 90 пострадали. В Узбекистане и Казахстане после землетрясения здания и сооружения не пострадали. Несчастных случаев не наблюдалось.