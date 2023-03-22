Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы: в Париже задержали 46 демонстрантов

Акции протеста также проходили в Лилле, Ренне, Нанте и Ле-Мане.Новые митинги прошли по всей Франции на следующий день после того, как парламент не объявил вотум недоверия правительству, что означает окончательное принятие скандальной пенсионной реформы в стране, сообщает Le Parisien.По данным полиции, в Париже 3500 человек собрались на площади Республики. Сначала обстановка была спокойной, но затем последовали столкновения с полицией, которая применила оружие и слезоточивый газ. В столице Франции задержали 46 человек. Накануне в Париже арестовали 234 человека (всего во Франции – 287 человек).Также акции протеста проходили в Лилле, а также в Ренне, Нанте и Ле-Мане. В Лилле полиции противостояли около 250 молодых людей, которые сожгли несколько мусорных баков и мешали проведению фестиваля Series Mania. Несколько десятков демонстрантов попытались выбежать на красную дорожку фестиваля, выкрикивая лозунги против президента Макрона, но полиция быстро усмирила их.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо "успокоить" и выслушать недовольство французов после принятия спорного закона. При этом, по его словам, толпа не имеет легитимности против избранных должностных лиц.