Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Названы повседневные продукты, которые приведут уровень сахара в норму

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Названы повседневные продукты, которые приведут уровень сахара в норму
© elements.envato.com
Американский диетолог Мэри Сабат в беседе с изданием She Finds перечислила продукты, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, передает Tengri Life.

По словам специалиста, для стабилизации уровня сахара нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. Одним из таких продуктов являются овсяные хлопья, которые помогают замедлить переваривание углеводов. Овсяную кашу диетолог советует сочетать с белком и полезными жирами.

По схожему принципу работает листовая зелень, шпинат и капуста. Усвоение сахара также замедляют орехи и семечки.

Кроме того, специалист рекомендует употреблять греческий йогурт, который содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.



Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика