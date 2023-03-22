Названы повседневные продукты, которые приведут уровень сахара в норму

Американский диетолог Мэри Сабат в беседе с изданием She Finds перечислила продукты, которые положительно влияют на уровень сахара в крови, передает Tengri Life.



По словам специалиста, для стабилизации уровня сахара нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки. Одним из таких продуктов являются овсяные хлопья, которые помогают замедлить переваривание углеводов. Овсяную кашу диетолог советует сочетать с белком и полезными жирами.



По схожему принципу работает листовая зелень, шпинат и капуста. Усвоение сахара также замедляют орехи и семечки.



Кроме того, специалист рекомендует употреблять греческий йогурт, который содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.



