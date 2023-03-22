Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 17:58
Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ
Фото: ru24.net
Полиция решила проверить российскую "королеву марафонов" об отношениях, желаниях, расширении финансового сознания Елену Блиновскую. Заявления подали несколько подписчиц, которые посчитали себя обманутыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала SHOT, общественники пожаловались на Блиновскую в российскую генпрокуратуру, требуя проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов.

"Блиновская как раз сейчас запускает очередной марафон под названием "Новое измерение". Участие стоит от 10,8 тысяч до миллиона рублей (самый высокий тариф с кураторством самой гуру). Ранее она проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Несколько их участников заявили в полицию, что их попросту развели. Некоторые набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, и их жизнь, судя по всему, не улучшилась", — пишет SHOT, который который процитировали десятки российских СМИ.

7 марта Блиновская должна была выступить на конференции в Дубае, но отменила свою поездку.

Однако в разговоре с РЕН ТВ блогерша опровергла информацию о том, что в отношении нее идут проверки полиции по факту мошенничества.

"У меня все хорошо. Сведений по поводу того, что сейчас идет в новостях, у меня нет", — отметила она.

Между тем, ранее в России возбудили уголовные дела против блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Их обвинили в налоговых махинациях.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика