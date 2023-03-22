Жителей Узбекистана оповестили о землетрясении за минуту до подземных толчков

В Узбекистане пользователи Android-смартфонов получили оповещение о мощном землетрясении за 1-2 минуты до того, как сейсмическая волна достигла территории республики, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Газету.uz.Уведомления о подземных толчках содержали информацию о местоположении предполагаемого эпицентра, его расстоянии от пользователя и вероятной магнитуде. Также пользователям давались рекомендации о мерах безопасности и способах укрытия.Google встроил программу раннего оповещения о землетрясениях в систему Android. Она была разработана летом 2020 года и впервые протестирована в Калифорнии. Тогда Google анонсировал, что создает всемирную систему оповещений о землетрясениях.Google подчеркивает, что ее система - не метод предсказания землетрясений. Но она способна очень быстро определить, что произошло сильное землетрясение (магнитудой выше 4,5), и оперативно оповестить большое число людей до того, как волна землетрясения дойдет до них. Сообщение, которое приходит на телефон или другое устройство, означает, что землетрясение началось и подземные толчки, скорее всего, неизбежны.В Калифорнии система основана на проекте ShakeAlert, разработанного совместно с Геологической службой США и другими организациями. Он использует около 1700 сейсмометров. За пределами США применяется другой метод. В Google выяснили, что каждое Android-устройство может служить мини-сейсмометром: установленные в них акселерометры (датчик изменения положения устройства в пространстве) чувствительны и к сейсмическим колебаниям.С помощью алгоритмов Google может собрать данные с тысяч устройств, обработать их и удостовериться, что землетрясение действительно произошло, а затем рассылать оповещения. Система позволяет определить эпицентр и магнитуду землетрясения.Летом 2021 года Google расширил свою систему оповещения о землетрясениях на другие страны, включая Узбекистан. Всего программа действует более чем в 90 странах.Чтобы получать оповещения, на устройстве должен быть включен Wi-Fi или мобильный интернет. Для настройки оповещений нужно выбрать в меню "Безопасность и экстренные случаи", затем "Оповещения о землетрясениях". Если не виден пункт "Безопасность и экстренные случаи", надо выбрать "Местоположение", затем "Дополнительно" и "Оповещения о землетрясениях". Далее надо включить параметр "Оповещения о землетрясениях". Возможно, будут приходить оповещения не обо всех землетрясениях поблизости. Также не исключено, что пользователь получит оповещение, но не ощутит подземных толчков.На iPhone можно установить сторонние приложения для отслеживания землетрясений. Найти их можно в магазине приложений путем поиска слова "землетрясение".