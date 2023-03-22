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Как правильно держать оразу и чего нельзя делать во время Рамазана

Просмотров:201 Опубликовано: Вчера, 20:00
Как правильно держать оразу и чего нельзя делать во время Рамазана
Иллюстрация с сайта Depositphotos.com
23 марта начнётся священный для мусульман месяц Рамазан.

Рамазан – это девятый месяц мусульманского календаря, в течение которого верующие держат пост.

В арабском языке этот месяц называют Рамадан, у тюркских же народов он называется Рамазаном.

Мусульманский календарь основан на лунном календаре, поэтому каждый год сроки начала и конца Рамазана меняются. В этом году он начнётся 23 марта и закончится 20 апреля. Пост продлится 29 дней. После его окончания, 21 апреля, мусульмане отметят праздник прощения и милосердия Ораза-айт.

Давайте разберёмся, как правильно держать оразу и вести себя во время этого священного месяца.

№1. Почему Рамазан – это особенный месяц для мусульман
В Рамазан мусульманам был ниспослан Коран, так что это особый месяц для верующих. Согласно хадисам, в это время Всевышний обращается к людям, дарует им свою милость, прощает грехи и принимает молитвы. Поэтому верующие должны соблюдать в Рамазан ежедневный пост, проявлять усердие в молитвах, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

№2. Как держать пост
Слово "рамадан" происходит от выражения "рамида ас-саим", означающее жажду и жару, когда человек переносит трудности поста. Пост во время месяца Рамазан является одним из пяти столпов ислама.

В дневное время суток мусульмане должны отказаться от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Такое временное лишение себя определённых благ считается формой поклонения Аллаху. Оно делается с целью очищения от непристойного поведения и мыслей.

Традиционное питания во время поста заменяют сухур – предрассветный приём пищи перед молитвой и ифтар (ауызашар) – вечерняя трапеза после заката. Перед тем как совершить пост, верующие должны произнести намерение. Оно произносится каждый день в форме: "Я намереваюсь совершить пост предстоящего дня месяца Рамазан искренне ради Аллаха". Лучше всего это делать после утренней трапезы – сухура.

"Нет такого правила, что нельзя пропустить сәресі (сухур). Если вы не смогли проснуться на утреннюю трапезу, то можно дальше продолжать держать пост. Если же говорить о вечерней трапезе, ауызашаре, то мы не должны вредить себе тяжёлой пищей. Нужно начинать с лёгкой трапезы и не переедать", – отметил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Врачи считают, что мусульманский пост не вреден, и рекомендуют готовить больше супов, чтобы за ночь восстанавливать водный баланс.

№3. Как человек должен вести себя во время поста
Как считает Верховный муфтий, в месяц Рамазан верующий обычно делает вывод, как он провёл год и что ему ещё нужно сделать для того, чтобы его жизнь была более духовной и счастливой. Он ставит перед собой новые цели и задачи, потому что именно в Рамазан человек отдаляется от бытовой суеты и больше времени проводит в единении с собой и поклонении Всевышнему.

Также во время поста верующие должны совершать благие поступки: помогать обездоленным, радовать свою семью, делать приятное родственникам и соседям, проявлять социальную активность и учиться. Также одно из благих дел – это накормить постящихся после заката (дать ауызашар).

"Рамазан – это школа воспитания. В это время человек должен духовно воспитывать себя. Это не только про ограничение пищи и питья. Нужно избегать плохих мыслей, слов, осуждения кого-то за спиной. Нужно отпустить вину за какие-то дела, проработать эти вопросы за 30 дней. Это самое важное", – заметил Наурызбай кажы Таганулы.

Во время Рамазана верующие, помимо пятикратной молитвы (намаза), совершают ещё и добровольную молитву – таравих. Можно провести её как коллективно в мечети, так и индивидуально – дома.

№4. Кто освобождается от поста
От поста освобождаются:

заболевшие;
путники;
беременные и кормящие матери;
пожилые люди;
несовершеннолетние;
женщины в критические дни.
Заболевшие и путники могут дать специальную милостыню фидью-садака за каждый пропущенный день и позже перенести пост на любое другое время до наступления следующего Рамазана.

№5. Ночь Предопределения
Одна из важнейших ночей в году для мусульманина – это Ночь предопределения во время Рамазана (по-казахски – Қадыр түні). В 2023 году она наступит с 17 на 18 апреля. Считается, что именно в эту ночь в 610 году ангел Джабраил передал пророку Мухаммеду первые суры Корана в пещере Хира под Меккой.

В Коране сказано, что в Ночь предопределения с небес спускаются ангелы, и на Земле до наступления зари не происходит зла. В эту ночь принято просить прощения за совершённые грехи и читать Коран. В священном писании говорится, что, проведя эту ночь в молитвах, мусульманин получает награду за тысячу месяцев поклонения.

№6. Фитр-садака
Во время Рамазана верующие дают фитр-садака – обязательную милостыню, чтобы помочь бедным и поблагодарить Господа. В этом году Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) установило размер фитр-садака в 535 тенге. Такая сумма была рассчитана по средней цене двух килограммов муки по стране. Фитр-садака можно будет уплатить с начала месяца Рамазан до праздничного намаза Ид во время Ораза-айта.

Как подчёркивает ДУМК, фитр-садака следуют давать нуждающимся, людям с долгами и путникам, которые остались без денег. Милостыню нельзя давать родителям, бабушкам, дедушкам, жене, сыновьям, дочерям и внукам. Рекомендуется выплатить фитр-садака своим братьям, родственникам, соседям или в мечеть, которая раздаст её нуждающимся.


Источник: informburo.kz
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