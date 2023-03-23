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ВОЗ предупредила о "высоком риске" распространения холеры в мире

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 07:47
ВОЗ предупредила о "высоком риске" распространения холеры в мире
Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск холеры на глобальном уровне как очень высокий в связи с увеличением числа вспышек и их географическим расширением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - сказано в докладе ВОЗ.

По данным ВОЗ, с тех пор, как 11 февраля 2023 года были опубликованы последние новости о вспышке заболевания, касающиеся глобальной ситуации с холерой, глобальная ситуация еще больше ухудшилась: четыре новые страны сообщили о вспышках.

"В общей сложности в настоящее время о случаях сообщают 24 страны", - уточняется в документе.


Источник: tengrinews.kz
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