ВОЗ предупредила о "высоком риске" распространения холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск холеры на глобальном уровне как очень высокий в связи с увеличением числа вспышек и их географическим расширением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - сказано в докладе ВОЗ.
По данным ВОЗ, с тех пор, как 11 февраля 2023 года были опубликованы последние новости о вспышке заболевания, касающиеся глобальной ситуации с холерой, глобальная ситуация еще больше ухудшилась: четыре новые страны сообщили о вспышках.
"В общей сложности в настоящее время о случаях сообщают 24 страны", - уточняется в документе.
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