Мощный геошторм в конце марта: на Землю обрушится затяжная магнитная буря

В ближайшие дни планета будет атакована потоком геоударов "красной" зоны активности.
В период с 24 по 31 марта 2023 года состоится последний мартовский шторм геоударов — обстановка неблагоприятна для метеопатов. Так, 24, 28 и 29 марта сила магнитных бурь достигнет 3 баллов, 25, 27 и 31 марта — 4 баллов, а 26 и 30 марта — 5 баллов, - передает Almaty.tv со ссылкой на listaj.ru.
Ситуация начнет складываться не самым благоприятным образом, поскольку воздействие солнечного ветра будет иметь пульсирующий характер, а самыми опасными сутками станут периоды с 25 по 27 марта, а также с 30 по 31 марта.
Мощный шторм перейдет и на апрель 2023 года, сотрясая первые дни второго весеннего месяца серьезными толчками. Метеопатам важно готовиться к периоду напряжения и ухудшения самочувствия, поэтому необходимо следить за здоровьем и, по возможности, посетить врача для консультации.
В течение таких периодов метеопаты могут столкнуться с разными симптомами метеозависимости, основными из которых являются недомогание, усталость, головные боли, слабость, скачки давления, скачки температуры и другие индивидуальные симптомы, зависящие от текущего состояние организма.
В дни магнитных бурь чувствительным к ним людям рекомендуется следить за своим питанием — отказаться от вредной пищи, больше находиться на свежем воздухе, обеспечить себе долгий и здоровый сон, не перетруждаться.
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