Дания решила поднять неопознанный объект рядом с "Северным потоком" при участии России

Ранее швейцарский оператор газопровода обнаружил трубчатый объект, торчащий из морского дна.



Дания пригласила подконтрольного России оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG принять участие в поднятии неопознанного объекта со дна Балтийского моря, обнаруженного вблизи единственного оставшегося неповреждённым газопровода, сообщает Датское энергетическое агентство (DEA).



На прошлой неделе датские власти заявили, что во время осмотра газопровода Nord Stream 2 швейцарский оператор обнаружил трубчатый объект, торчащий из морского дна, высотой примерно 40 см и 10 см в диаметре. По оценкам властей, "объект не представляет непосредственной угрозы безопасности".



"В целях дальнейшего выяснения характера объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим DEA пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции", – говорится в сообщении.



Оператор газопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром". На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что судно, арендованное "Газпромом", обнаружило антенноподобный объект примерно в 30 км от места взрыва. Пока неясно, тот же ли это объект, который датские власти планируют поднять, сообщает Reuters.



В сентябре 2022 года на газопроводе "Северный поток", построенном для поставок российского газа в Германию, произошло три взрыва. Этот инцидент стал ещё одним поводом для обострения конфронтации между Западом и Россией. Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны утверждают, что взрывы были преднамеренными, однако пока не определили, кто несёт за них ответственность.



Последний неповреждённый газопровод простаивает, поскольку Европа разорвала большинство энергетических связей с Россией. В трубопроводе всё еще есть газ, но оператор в 2022 году снизил в нём давление в качестве меры предосторожности.