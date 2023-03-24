Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле

Астероид 2023 DZ2, его размер около 60 метров, 25-26 марта сблизится с Землей до расстояния 175 тысяч километров.



— В обсерватории ISON-Kitab следим за приближением к Земле астероида 2023 DZ2, этот объект станет самым крупным среди залетевших внутрь земной орбиты с июня 2020 года, — сообщает телеграм-канал Центра коллективного пользования «Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач» при Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.



Уточняется, что космический булыжник можно будет увидеть с помощью любительских телескопов.



— Ждем встречи с астероидом 2023 DZ2, который будет очень ярким! — написал на своей странице в соцсети заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.