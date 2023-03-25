В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников за госизмену

В Беларуси в субботу, 25 марта, вступил в силу закон, предусматривающий возможность применения смертной казни в отношении чиновников и военнослужащих за государственную измену, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Этот же закон также предусматривает уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.



Законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был внесен Советом министров в Палату представителей Национального собрания Беларуси в конце октября 2022 года. В конце февраля 2023 года он прошел два чтения в Парламенте, после чего был одобрен Советом Республики.



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ 9 марта, а 14 марта закон был опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси. В документе говорится, что он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.



Согласно закону, уголовная ответственность "за измену государству", совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности. В этом случае в документе предусмотрена возможность применить наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.