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В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников за госизмену

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 11:19
В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников за госизмену
© РИА Новости
В Беларуси в субботу, 25 марта, вступил в силу закон, предусматривающий возможность применения смертной казни в отношении чиновников и военнослужащих за государственную измену, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Этот же закон также предусматривает уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был внесен Советом министров в Палату представителей Национального собрания Беларуси в конце октября 2022 года. В конце февраля 2023 года он прошел два чтения в Парламенте, после чего был одобрен Советом Республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ 9 марта, а 14 марта закон был опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси. В документе говорится, что он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Согласно закону, уголовная ответственность "за измену государству", совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности. В этом случае в документе предусмотрена возможность применить наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.


Источник: tengrinews.kz
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