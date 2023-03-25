Какой чай самый полезный

Эксперты уверяют, что именно чай обладает целебными свойствами и способен замедлить процессы старения. Правда, не любой, - передает Almaty.tv со ссылкой на sportkp.ru.



Портал «БелНовости» перечислил самые полезные виды чая – их три.



Чай из расторопши



Этот чай имеет удивительное свойство – он позволяет очистить весь организм от «мусора». Вещества в его составе участвуют в обновлении клеток печени.



Зеленый чай



В нем высокое содержание антиоксидантов и аминокислот. Кроме того, есть данные, что зеленый чай обладает противораковыми свойствами. А другие исследования показали, что натуральный зеленый чай помогает сжигать дополнительные 30 калорий в сутки за счет увеличения скорости метаболизма.



Травяной чай



Например, чай из шалфея улучшает умственные способности, ромашковый чай – сонное зелье от бессонницы, мятный чай хорошо справляется с головной болью, а чай улун – эффективен для снижения веса.