А вы знали? Самые странные правила и запреты в разных странах

Перед наступающим сезоном отпусков важно не только прочитать путеводитель о стране, куда вы собираетесь поехать, но и ознакомиться с правилами и запретами, которые там действуют. Сделать это действительно стоит, так как, не зная нюансов, можно нарваться на кругленькую сумму штрафа. Tengritravel.kz совместно с Aviata рассказывает о самых необычных запретах в разных странах мира.



Сингапур: запретные жевательные резинки



Для соблюдения чистоты в городе с 1992 года существует запрет на жевательную резинку. Это связано с тем, что правительству города приходилось тратить огромные ресурсы для очистки общественных мест от выброшенных людьми жевательных резинок.



В Сингапуре жвачку можно купить только в аптеке по рецепту врача в лечебных целях. За ввоз в страну в целях продажи – штраф 5500 долларов и тюремное заключение на 1 год. Перед посещением Сингапура не забудьте проверить свои карманы и избавиться от всех имеющихся жевательных резинок. Если вас все же поймали с жвачкой, придется выложить 1000 долларов.



Франция: никаких прощальных поцелуев



Этот запрет скорее всего, был создан лишь затем, чтобы общественность по сей день могла возмущаться его абсурдностью и неуместностью и смело его нарушать. На железнодорожных вокзалах Парижа запрещено целоваться при прощании с любимыми. Этот необычный закон был принят еще в далеком 1910 году в связи с задержкой отправления поездов. Однако влюбленные только и делают, что целуют друг друга на вокзалах. С тех пор правило то ли по забывчивости, то ли нарочно, так никто и не отменил, но наказывать за его нарушение также никто не берется.



Ирландия: отказать нельзя жениться



Еще более фанатичную преданность своим древним запретам демонстрирует Ирландия. Здесь мужчинам запретили отказывать женщинам в ответ на предложение взять их в жены. Наложили такой жесткий запрет еще в XI веке: за отказ повиноваться мужчина обязуется выплатить обиженной даме штраф. К счастью для мужчин, такое суперпредложение действует лишь в определенный день - 29 февраля. Говорят, подобная традиция существовала на Изумрудном острове с V столетия. Позже эту традицию повторили в Шотландии.



Бельгия: запрет на снежки



Снег в Бельгии бывает редко, но если там случается настоящий снегопад, он парализует движение транспорта, срывает занятия в школах и доставляет другие неприятности. Дети вместо уроков идут играть в снежки. А это, как решили власти Бельгии в 2013 году, все равно что кидаться камнями. Так что в снежки там могут играть только богачи, у которых есть 100 евро на штраф. Справедливости ради вспомним Торонто (Канада): там запрет на снежки действует с 2004 года.



Малайзия: запрет на желтую одежду



В Малайзии действует запрет на ношение желтой одежды. Этот закон, принятый в 2011 году, появился из-за местной группы оппозиционных активистов, которые выбрали именно желтый цветом своего движения. Это и привело к тому, что сегодня по всей стране даже браслетов и шнурков этого цвета ни на ком не встретить.



Пакистан и Саудовская Аравия: запрет на празднование Дня святого Валентина



В 2008 году в Саудовской Аравии было запрещено продавать тематические товары к этому дню. 2017 году в Пакистане был запрещен День святого Валентина. Объясняется это тем, что это не мусульманская традиция, к тому же плохо фокусироваться на любви, не направленной к богу. В Индонезии приняли похожее решение: правительство запретило идею такого праздника.



Дания: запрещено давать детям странные имена



В Дании нельзя давать детям странные имена – имя можно выбрать из разрешенного списка. Но не все так плохо – список совсем не маленький и включает около 18 000 женских имен и 15 000 мужских. Но если оригинальным родителям уж очень захочется чего-нибудь особенного, то можно обратиться в местный орган Ankestyrelsen с прошением утвердить выбранное странненькое имя.