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Россияне столкнулись с новыми проблемами при оплате казахстанскими картами

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Россияне столкнулись с новыми проблемами при оплате казахстанскими картами
Фото из открытых источников
У россиян в ЕС появились проблемы с иностранными кредитными картами. Некоторые фирмы по прокату автомобилей в Италии и Германии стали требовать не только действующую банковскую карту, но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту. Это создало большие проблемы «карточным туристам», которые после прекращения работы Visa и Mastercard в России обзавелись картами банков соседних стран, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на VPost.

Турист из Москвы рассказал VPost, что столкнулся с таким требованием при попытке арендовать автомобиль в аэропорту Милана с картой Visa, оформленной в Казахстане.

«В компании Budget, у которой я забронировал машину, теперь в правилах записано, что кроме карты нужно показать документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту. Менеджер сказал, что сейчас из-за этого проблемы со всеми российскими клиентами. И напугал, что по их информации, эти требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС. В итоге пришлось воспользоваться помощью моей спутницы, у которой был вид на жительство (ВНЖ) Италии и итальянская карта», — сказал он.

В стандартном договоре Budget, присланном VPost, такое требование действительно есть. Эта американская компания — один из мировых лидеров рынка аренды автомобилей. VPost нашел другого россиянина, который по этой же причине не смог арендовать у Budget автомобиль по карте армянского банка в аэропорту Дортмунда. Еще одна путешественница из России рассказала, что столкнулась с требованием подтвердить резидентство в стране, где получена карта, при аренде автомобиля в Риме у компании Firefly. У нее была Visa белорусского банка, и менеджеров прокатной фирмы устроила найденная в Google статья о том, что Россия и Белоруссия — это Союзное государство.

«Они приносили извинения и говорили, что это не их инициатива, а новые требования Евросоюза», — говорит собеседница VPost. Все три случая произошли в марте.

Прошлым летом при въезде в страны ЕС у россиян на пограничном контроле стали выборочно проверять наличие средств на весь период пребывания. Требовались наличные или работающая в Евросоюзе банковская карта. Теперь надо думать о подтверждении резидентства, которого у многих «карточных туристов» нет.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 15:13
«Они приносили извинения и говорили, что это не их инициатива, а новые требования Евросоюза»

Маразм крепчает! bravo
"Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус"
 
 

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