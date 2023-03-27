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Премьер Израиля отправил в отставку министра обороны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:12
Премьер Израиля отправил в отставку министра обороны
Фото: twitter.com/comradarjun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, после того как тот призвал правительство остановить спорную судебную реформу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщили в издании, за этим решением последовали новые протесты в Тель-Авиве и других городах в воскресенье вечером против предлагаемых реформ. Сообщалось о применении водометов во время нескольких акций протеста, в том числе у частной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

"Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение уволить министра обороны Йоава Галланта", - говорится в сообщении его канцелярии.

Вскоре после увольнения Галланта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке в Twitter.

"Сегодняшнее решение об увольнении министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство", - написал Замир.

Бенни Ганц и Яир Лапид, лидеры двух крупнейших оппозиционных партий, выступили с совместным заявлением, призвав членов партии Нетаньяху "Ликуд" не прикладывать руку к "сокрушению национальной безопасности".

"Государственная безопасность не может быть картой в политической игре. Нетаньяху сегодня перешел красную черту", - написали Ганц и Лапид.

Тем временем правительство США заявило, что оно "глубоко обеспокоено" происходящим.

"Демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой отношений между США и Израилем", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Она отметила, что Вашингтон призвал израильских лидеров "найти компромисс как можно скорее".

Израильские СМИ отмечают, что теперь Нетаньяху должен в течение 48 часов объявить имя нового главы Минобороны страны.

Акции протеста в Израиле идут уже 12 недель подряд. Ожидается, что на следующей неделе демонстрации продолжатся. Организаторы акций протеста обещают "неделю парализации" - они планируют устраивать пикеты у домов депутатов, масштабные акции протеста в течение недели перед зданием парламента и на улицах крупных городов Израиля.



Источник: Tengrinews.kz
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