Премьер Израиля отправил в отставку министра обороны

La situación en Israel se está calentando.



600-700 mil personas salieron a protestar contra la reforma judicial. La policía hace arrestos, usa equipo especial.



El excomandante de la Fuerza Aérea israelí Eitan Ben-Eliahu declaró: "Netanyahu ha declarado una guerra civil". pic.twitter.com/l7kYHVmGea — Lorena (@Afroditaa1984) March 26, 2023

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, после того как тот призвал правительство остановить спорную судебную реформу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Как сообщили в издании, за этим решением последовали новые протесты в Тель-Авиве и других городах в воскресенье вечером против предлагаемых реформ. Сообщалось о применении водометов во время нескольких акций протеста, в том числе у частной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме."Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение уволить министра обороны Йоава Галланта", - говорится в сообщении его канцелярии.Вскоре после увольнения Галланта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке в Twitter."Сегодняшнее решение об увольнении министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство", - написал Замир.Бенни Ганц и Яир Лапид, лидеры двух крупнейших оппозиционных партий, выступили с совместным заявлением, призвав членов партии Нетаньяху "Ликуд" не прикладывать руку к "сокрушению национальной безопасности"."Государственная безопасность не может быть картой в политической игре. Нетаньяху сегодня перешел красную черту", - написали Ганц и Лапид.Тем временем правительство США заявило, что оно "глубоко обеспокоено" происходящим."Демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой отношений между США и Израилем", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Она отметила, что Вашингтон призвал израильских лидеров "найти компромисс как можно скорее".Израильские СМИ отмечают, что теперь Нетаньяху должен в течение 48 часов объявить имя нового главы Минобороны страны.Акции протеста в Израиле идут уже 12 недель подряд. Ожидается, что на следующей неделе демонстрации продолжатся. Организаторы акций протеста обещают "неделю парализации" - они планируют устраивать пикеты у домов депутатов, масштабные акции протеста в течение недели перед зданием парламента и на улицах крупных городов Израиля.