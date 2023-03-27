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В Германии сотрудники транспортных служб устроили "Мега-забастовку"

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 16:57
В Германии сотрудники транспортных служб устроили "Мега-забастовку"
Фото из открытых источников
В понедельник, 27 марта, жители Германии столкнулись с серьезными перебоями в работе транспорта, так как сотрудники транспортных служб по всей стране устроили забастовку, требуя повышения заработной платы в условиях стремительной инфляции, сообщает Zakon.kz.

Работники аэропортов, портов, железных дорог, автобусов и метро на большей части Германии прислушались к призыву профсоюзов Verdi и EVG принять участие в 24-часовой забастовке, сообщает The Guardian.

Verdi представляет около 2,5 млн работников государственного сектора, в то время как EVG представляет 230 тыс. работников железных дорог и автобусных компаний.

Лидер профсоюза Verdi Франк Вернеке признал, что забастовка причинит многим пассажирам неудобства, "но лучше иметь один день напряжения с перспективой достижения соглашения о зарплате, чем недели забастовок".

Министр транспорта Фолькер Виссинг приказал отменить ограничения на доставку грузов транспортом в воскресенье, а также попросил аэропорты разрешить взлеты и посадки поздно вечером, "чтобы застрявшие пассажиры могли добраться до места назначения".

Редкий совместный призыв к забастовке в Германии знаменует собой эскалацию все более ожесточенного спора о зарплате, который происходит в период стремительного роста инфляции. Verdi требует повышения ежемесячной зарплаты на 10,5%, а EVG – на 12% для своих членов.

Работодатели – в основном государство и компании общественного сектора – пока отклонили эти требования, предложив вместо этого повышение на 5% с двумя единовременными выплатами в размере 1 000 евро и 1 500 евро в этом и следующем году.

В преддверии забастовки в понедельник государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) приостановила на день движение всех поездов дальнего следования. Региональное и местное сообщение в семи из 16 федеральных земель Германии также приостановлено.

Представитель DB назвал общенациональную забастовку "беспочвенной и ненужной" и призвал профсоюзы "немедленно" вернуться за стол переговоров.

Компания ожидает, что забастовка окажет "масштабное воздействие" на всю железнодорожную сеть, и заявила, что будет информировать своих клиентов "как можно быстрее и полнее" об отменах и задержках.

Самолеты оставались на земле во всех крупных международных аэропортах Германии, кроме берлинского аэропорта Бранденбург, откуда в понедельник утром с небольшими задержками вылетели внутриевропейские рейсы.

Ассоциация аэропортов Германии заявила, что забастовка "выходит за рамки всех мыслимых и оправданных мер". По оценкам, она затронет около 380 тыс. авиапутешественников.

Остановка немецких железных дорог привела к увеличению интенсивности движения на дорогах и автобанах, хотя, по данным немецкой ассоциации помощи на дорогах, многие пассажиры предпочли работать из дома.

Как и многие другие страны, Германия борется с высокой инфляцией после того, как военный конфликт в Украине привел к резкому росту цен на продукты питания и энергоносители.

Поскольку в феврале инфляция достигла 8,7%, работодатели обвинили представителей профсоюзов в том, что они способствуют возникновению этой проблемы, требуя повышения заработной платы, что, по их мнению, подстегнет инфляцию. Профсоюзы оспаривают это и говорят, что их членов попросили взять на себя бремя растущей стоимости жизни.

"Мега-забастовка", как ее назвали местные СМИ, последовала за забастовками, которые в последние месяцы прошли в нескольких отраслях Германии, включая почтовую службу, аэропорты и местный транспорт.

27 марта начался третий раунд переговоров о зарплате для работников бюджетной сферы, и было мало признаков скорого разрешения спора. VKA, орган, представляющий работодателей в различных секторах общественного обслуживания, заявил, что не планирует представлять профсоюзам улучшенное предложение.

Некоторым профсоюзам недавно удалось добиться значительного повышения заработной платы. Ранее в марте почтовые работники добились среднемесячного повышения на 11,5%, а в ноябре IG Metall, крупнейший профсоюз Германии, добился повышения на 8,5% для почти 4 млн работников, которых он представляет.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:17
Молодцы, вот так вот нужно бастовать.
 
 

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