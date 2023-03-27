Пилот избавил пассажирку от страха полетов с помощью записки

Рейсом авиакомпании British Airways летела пассажирка, которая боялась перелетов. Однако после того, как она получила записку от пилота рейса, ее страх пропал, и девушка смогла благополучно долететь до Рио-де-Жанейро, передает Tengritravel.kz со ссылкой на New York Post.
По словам жительницы Италии Джулии Бакли, она ужасно боялась летать, однако пилот, пытаясь успокоить ее, передал записку. На бумаге была нарисована схема самолета, с помощью которой командир воздушного судна смог убедить нервничающую пассажирку в полной безопасности полета.
"Вчера села на самолет, дрожа от страха, вышла из него безмятежной и со схемой аэродинамики, нарисованной пилотом Делем, который в одиночку излечил 80 процентов моей аэрофобии”, - написала пассажирка о своем опыте в Twitter.
Девушка также объяснила, какую работу проделал пилот, чтобы развеять ее опасения.
"Меня пригласили в кабину пилотов. Капитан Дель показал мне, что с научной точки зрения мы не можем просто упасть с неба: на рисунке было изображено поперечное сечение самолета, показывающее, откуда исходит подъемная сила, чтобы держать воздушное судно в воздухе. Кроме того, оказалось, что самолет может планировать три часа вовсе без двигателей. Это мне очень помогло. Экипаж мирового уровня", - рассказала она.
В комментариях восхитились профессионализмом и неравнодушием пилота. Также пользователи начали делиться своими историями о том, как им было страшно в небе, и как экипаж помогал им справиться со страхом.
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