Пилот избавил пассажирку от страха полетов с помощью записки

For once i come to praise @British_Airways not to bury them. Boarded the 249 yday trembling with fear, disembarked serene w a diagram of aerodynamics drawn by pilot Del who singlehandedly cured 80% of my fear of flying. Potentially lifechanging. Thank you (+ Kai + Derek onboard) pic.twitter.com/UZav0qqVXX — Julia Buckley (@juliathelast) March 18, 2023

Рейсом авиакомпании British Airways летела пассажирка, которая боялась перелетов. Однако после того, как она получила записку от пилота рейса, ее страх пропал, и девушка смогла благополучно долететь до Рио-де-Жанейро, передает Tengritravel.kz со ссылкой на New York Post.По словам жительницы Италии Джулии Бакли, она ужасно боялась летать, однако пилот, пытаясь успокоить ее, передал записку. На бумаге была нарисована схема самолета, с помощью которой командир воздушного судна смог убедить нервничающую пассажирку в полной безопасности полета."Вчера села на самолет, дрожа от страха, вышла из него безмятежной и со схемой аэродинамики, нарисованной пилотом Делем, который в одиночку излечил 80 процентов моей аэрофобии”, - написала пассажирка о своем опыте в Twitter.Девушка также объяснила, какую работу проделал пилот, чтобы развеять ее опасения."Меня пригласили в кабину пилотов. Капитан Дель показал мне, что с научной точки зрения мы не можем просто упасть с неба: на рисунке было изображено поперечное сечение самолета, показывающее, откуда исходит подъемная сила, чтобы держать воздушное судно в воздухе. Кроме того, оказалось, что самолет может планировать три часа вовсе без двигателей. Это мне очень помогло. Экипаж мирового уровня", - рассказала она.В комментариях восхитились профессионализмом и неравнодушием пилота. Также пользователи начали делиться своими историями о том, как им было страшно в небе, и как экипаж помогал им справиться со страхом.