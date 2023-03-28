10 плохих финансовых привычек, из-за которых вы всё время на мели

В кошельке то пусто, то густо — почему так происходит и как взглянуть на свою жизнь с долей самокритики? Экономист Павел Голубев в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал о 10 плохих финансовых привычках.



1. Пить дешёвый алкоголь



Появляются дополнительные затраты на закуску и опохмелку. Человек «что-то заказывает на дом, начинает есть вкусняшки, пить много сладкой и несладкой воды, ну и тому подобное». Стоит учесть и покупку таблеток, которые человек принимает до или после выпивки, чтобы нивелировать действие некачественного спиртного.



2. «Быстрая» мода



Каждый сезон на подиумах задаются тренды, порой довольно странные, и главное, что они быстротечны. Погоня за модой сжирает большую часть денег, а вот гардероб из базовых вещей будет всегда актуальным и спасёт от непродуманных трат.



3. Не копить бонусы



Павел Голубев советует не отказываться, когда кассир в случайном магазине предлагает оформить карту лояльности или другие бонусы.



4. Не уметь готовить



«Если вы умеете готовить, вы умеете экономить на питании», — уверен эксперт.



5. Не следить за своим здоровьем



Экономист провёл аналогию с пульпитом. Если обратиться к врачу сразу, то пломба обойдётся тысячи в три. Запустив ситуацию так, что зуб придётся удалять, готовьтесь выложить 40 тысяч на имплант.



6. Оставаться без денег к концу месяца



«Хотя бы 1 000 рублей имейте в конце месяца, потому что это давит психологически и понижает вас в социальной страте (группе — ред.)», — говорит Павел Голубев.



7. Не копить на пенсию



Эксперт советует откладывать на старость хоть что-то. Это необязательно деньги, можно вложиться в облигации, квартиру под аренду и так далее.



8. Не возвращать в магазины неудачные покупки



«Не понравилось? Есть закон потребительский, и есть право вернуть», — напоминает Павел Голубев.



9. Покупной кофе по утрам



Если пить его хотя бы через день, это заметно сократит расходы.



10. Дешёвая обувь



«Лучше иметь одну кожаную пару туфель или ботинок, нежели непонятное сборище чего-то странного, сделанного из то ли салфеток, то ли плащовки», — заверяет эксперт.



Павел Голубев перечислил 5 признаков нездоровых отношений с деньгами. Что из перечисленного относится к вам?



-Вы чувствуете вину, когда тратитесь на что-то.

-Неконтролируемо тратите всё подчистую.

-Имеете несколько займов.

-Настоящее удовольствие вам приносит только трата денег.

-Вы болезненно воспринимаете разговоры на эту тему.