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Неземное зрелище: как невооружённым глазом увидеть парад планет 28 марта

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Неземное зрелище: как невооружённым глазом увидеть парад планет 28 марта
Иллюстративное изображение парада планет / Фото Depositphotos.com
Парад планет будет виден прямо под Луной сразу после захода солнца.

28 марта 2023 года в вечернем небе невооружённым взглядом можно будет увидеть, как пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран – выстроятся в один ряд, сообщает CNN.

Парад планет будет видно без помощи специальных приборов даже в крупных мегаполисах со значительным световым загрязнением, и его можно будет наблюдать как в Северном полушарии, так и в Южном", – рассказал Кэмерон Хаммелс, астрофизик из Калифорнийского технологического института.

Парад планет будет виден прямо под Луной сразу после захода солнца, когда закатный свет ещё не рассеется, а небо станет тёмно-синим, но ещё не чёрным. Чтобы увидеть это астрономическое явление, Хаммелс рекомендует выбрать точку наблюдения с хорошим видом на западный горизонт.

"Тем, кто живёт в Северном полушарии, следует смотреть на юго-запад", – отметил Кэмерон Хаммелс.

Однако лучше всего парад планет будет заметен, если наблюдать его в сельской местности, где отсутствует сильное световое загрязнение. Проще всего будет разглядеть Венеру – она окажется самым ярким после Луны объектом на вечернем небе.

"Уран можно будет рассмотреть рядом с Венерой, хотя его может быть трудно разглядеть в мегаполисе без бинокля или телескопа. Под Венерой и Ураном будут находиться Юпитер и Меркурий, прямо над горизонтом. Меркурий также будет трудно различить без специального оборудования, так как солнечные блики могут заслонить планету. Но внимательные наблюдатели смогут разглядеть обе планеты в течение 20-30 минут после захода солнца", – сказал Кэмерон Хаммелс.


Источник: informburo.kz
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