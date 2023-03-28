Демографический взрыв или вымирание? Учёные рассказали, сколько людей будет на Земле в будущем

Число людей на планете достигнет максимума к середине века, но затем начнёт снижаться – и это скорее хорошо, чем плохо, считают учёные.



Численность населения Земли может достичь пика раньше, чем ранее прогнозировали учёные, сообщает The Guardian. Но при этом, если верить новому исследованию, после этого она начнёт сокращаться, что благоприятно скажется на климатической обстановке.



Исследование выполнила группа специалистов Earth4All по заказу международной неправительственной организации "Римский клуб", занимающейся привлечением внимания мировой общественности к глобальным проблемам. Учёные прогнозируют, что при существующих тенденциях численность населения Земли достигнет максимума в 8,8 млрд человек ещё до середины XXI века, но затем быстро пойдёт на спад. Количество людей на планете может достигнуть пика ещё раньше, если правительства по всему миру предпримут активные шаги для повышения среднего уровня доходов и образования.



"Этот прогноз – благоприятная новость для окружающей среды. Как только демографический всплеск удастся преодолеть, нагрузка на природу и климат начнёт снижаться, как и сопутствующая социальная и политическая напряжённость", – пишет The Guardian.



Авторы исследования предупреждают, что снижение рождаемости само по себе не решит экологических проблем планеты, которые уже сейчас, при численности населения в 7,8 млрд человек, весьма серьёзны. Вызваны эти проблемы, по мнению исследователей, в первую очередь чрезмерным уровнем потребления среди наиболее состоятельного меньшинства людей.



Также снижение численности населения может создать новые сложности, такие как сокращение рабочей силы и увеличение нагрузки на здравоохранение в связи со старением общества. С этими трудностями уже сталкиваются такие страны, как Япония и Южная Корея.



"Это даёт нам основания полагать, что прогнозируемый ранее демографический бум не случится, но мы по-прежнему сталкиваемся с серьёзными проблемами с точки зрения экологии. Нам потребуется немало усилий, чтобы изменить текущую парадигму развития – избыточное потребление и чрезмерное производство, которые представляют собой более серьёзную угрозу, чем рост численности населения", – сказал один из авторов доклада Бен Каллегари.



Более ранние исследования описывали довольно мрачную картину: в 2022 году в ООН подсчитали, что к середине XXI века численность населения Земли достигнет 9,7 млрд человек и будет продолжать расти в течение нескольких десятилетий.



При сохранении нынешних тенденций, по мнению авторов доклада, рост населения планеты удастся ограничить до уровня ниже 9 млрд человек к 2046 году, после чего количество людей на планете постепенно снизится до 7,3 млрд к 2100 году. Хотя такой сценарий не приведёт к явной экологической или климатической катастрофе, к 2050 году он всё равно вызовет углубление социальных разногласий и приведёт к общественным проблемам во многих странах, особенно в государствах с неэффективными системами управления и уязвимыми экономиками.



В то же время учёные приводят и второй сценарий, куда более оптимистичный. По их прогнозу, если правительства по всему миру начнут повышать налоги для самых богатых граждан, чтобы инвестировать полученные средства в образование и социальное обеспечение, то численность населения Земли достигнет 8,5 млрд человек к 2040 году и затем сократится почти на треть, до 6 млрд человек, к 2100 году. При таком развитии событий, указывают учёные, человечество добьётся значительного прогресса как в развитии общества, так и в сохранении окружающей среды.