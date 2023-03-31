Тасмагамбетов: Поставки Западом оружия ВСУ сводят на нет перспективы переговоров

Поставки странами Запада вооружений в Украину практически сводят на нет перспективы завершения конфликта переговорным путем, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Продолжается линия на дальнейшую эскалацию ситуации в Украине. Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем", - сказал Тасмагамбетов во время открытой части расширенного совещания руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ.



Он считает, что разжигание конфликтов может нанести ущерб всей системе европейской и глобальной безопасности. Как также сообщили в секретариате ОДКБ, на закрытой части совещания Тасмагамбетов отметил "беспрецедентное наращивание" военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе.



Напомним, 1 января Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). C 2017—2019 года он был послом Казахстана в Российской Федерации.