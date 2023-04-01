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1 апреля - день пробуждения домового: что нельзя делать в этот день

Просмотров:360 Опубликовано: Вчера, 16:32
1 апреля - день пробуждения домового: что нельзя делать в этот день
Иллюстративное фото
1 апреля — не только международный день смеха. В народном поверье издревле этот день считался днём пробуждения домового. По давним поверьям, на зиму главный хозяин в доме, как медведь, впадал в спячку и спал домовой ровно до того времени, когда весна полностью вступит в свои права.

В связи с этим у наших предков 1 апреля было принято проводить различные обряды. Считалось, что домовой имеет иногда повадки ребенка, и очнувшись после долгой спячки начинает хулиганить. Чтобы успокоить его, люди пытались задобрить домового различными способами. Оставляли ему угощения и подарки – предметы одежды и маленькую метёлку для поддержания чистоты в доме. Обязательно домового нужно было накормить свежим хлебом.

Также на праздник, чтобы потешить проснувшегося домового, устраивали веселье и потешались – надевали одежду наизнанку, на ноги натягивали разную обувь, дурачились и шутили друг над другом.

Кроме того, в этот день было принято наводить дома порядок и убирать зимнюю одежду. Полагалось окуривать жильё полынью или можжевельником. Наши предки в этот день обязательно ходили в баню, чтобы показать домовому пример чистоты.

В этот день строго запрещается убивать пауков, сверчков и других насекомых. Ссориться и ругаться в этот день – к беде. Также нельзя гладить и кормить незнакомых животных. Запрещается разводить в доме беспорядок, иначе домовой накажет нерадивых хозяев. В этот вечер нежелательно засыпать в тишине. И конечно же нельзя грустить, унывать, находиться в подавленном настроении. Все это может обидеть Домового, из-за чего он уйдет из дома, а жилище окажется незащищённым.


Источник: tvtver.ru
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