Заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех в Узбекистане

В Узбекистане заведующая детским домом заставляла воспитанниц вступать в сексуальную близость с чиновниками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рodrobno.uz.



По данным издания, на протяжении десяти месяцев (май 2021-го - февраль 2022-го) заведующая семейным детским домом принуждала трех воспитанниц вступать в интимную связь с чиновниками. Для этих целей она выбрала трех девочек-подростков – 15, 16 и 17 лет.



Среди "клиентов" был начальник областного управления юстиции. За подаренный детдому списанный принтер, пишет портал, чиновник попросил предоставить ему девочку для сексуальных утех. Заведующая выбрала 16-летнюю воспитанницу, которую принудила вступить в связь с мужчиной с помощью шантажа – она избивала младшего брата воспитанницы, чтобы сломить ее волю.



Для занятия сексом с несовершеннолетней начальник областного управления юстиции использовал квартиру, которая была выделена в качестве служебного жилья для сотрудников его ведомства. Позже в этой квартире неоднократно бывали еще две девочки 15 и 17 лет.



Также в обмен на благотворительную помощь, а также за помощь в решении личных проблем заведующей начальник районного отдела управления ЧС просил ее предоставить ему девочку. Заведующая заставляла этих же воспитанниц вступать с ним в сексуальные отношения. Волю воспитанниц она ломала полной изоляцией от других детей, морила голодом.



Портал отмечает, что, помимо помощи детскому дому продуктами, чиновник заплатил заведующей 200 тысяч сумов (около 8 тысяч тенге) за секс с несовершеннолетней. Интимная близость с девочками происходила в спальной комнате в детском доме.



Эти и другие факты были озвучены на суде, который состоялся в сентябре прошлого года. Решением суда заведующая детским домом получила 5,5 года лишения свободы. Ее обвиняли по трем статьям: "Торговля людьми", "Хищение путем присвоения или растраты" и "Должностной подлог".



Чиновники, вступавшие в интимную связь с несовершеннолетними, получили по 1,5 года ограничения свободы по двум статьям: "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" и "Вступление в половую связь с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды".



В декабре 2022 года суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.



Генпрокуратура Узбекистана признала, что приговор чиновникам, насиловавшим воспитанниц детдома в Ургенче, был мягким. 29 марта 2023 года - за два дня до огласки инцидента - она внесла протест в Верховный суд на пересмотр дела и ужесточение наказания, пишет Gazeta.uz.



После широкой огласки резонансного дела, 2 апреля 2023 года заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева сообщила, что всем трем девочкам, подвергшимся насилию, обеспечена безопасность, пишет портал Gazeta.uz. Им предоставлена охрана, которая должны сопровождать потерпевших при выходе на улицу, в том числе по дороге в школу и из нее.



"Мы должны заниматься созданием системы реагирования на подобные случаи и, главное, их предотвращения. Пришло время ужесточить законы и создать нормы абсолютной нетерпимости к насилию. На всех уровнях", - подчеркнула Мерзиеева.