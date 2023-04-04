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Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой
Кадр: МВД России
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Дарьи Треповой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девушка рассказала, что читала много украинских Telegram-каналов. Там она познакомилась с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса. С этого началась «стажировка» Треповой: ее попросили сходить в книжный магазин «Листва» и познакомиться с Татарским, а затем прислать фотодоказательства. Девушка справилась с заданием.

Тогда у Треповой потребовали приехать в Москву, чтобы забрать посылку. Она поехала на такси. Отмечается, что водитель не знал о целях перевозки. По данным «Фонтанки», самодельное взрывное устройство заказывали также через Telegram. Все происходило анонимно и через посредников.

По возвращении в Петербург Трепова должна была встретиться с военкором на Университетской набережной, передать статуэтку и произнести речь о героях ЧВК «Вагнер». За выполнение всех требований девушке пообещали купить билет до Узбекистана на 3 апреля, а затем переправить на Украину.

Трепова уверяет, что не знала про бомбу. Она должна была все время находиться рядом с бюстом, чтобы создать себе алиби и отправлять сообщения заказчикам. Подозреваемая поделилась, что погибнуть должно было больше человек, в том числе она сама. Именно из-за этого Трепова поняла, что ее подставили. Вскоре взрывотехники проведут экспертизу, чтобы понять, как была активирована бомба.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ.)

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.


Источник: lenta.ru
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