Финляндия стала членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем аккаунте в Twitter.
«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — заявил он.
Моравецкий добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официальное заявление со стороны альянса пока не поступало.
3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия станет частью альянса 4 апреля. При этом в Кремле заявили, что видят в таких процессах посягательство на безопасность России.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.
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