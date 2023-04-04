Финляндия стала членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем аккаунте в Twitter.



«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — заявил он.



Моравецкий добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официальное заявление со стороны альянса пока не поступало.



3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия станет частью альянса 4 апреля. При этом в Кремле заявили, что видят в таких процессах посягательство на безопасность России.



Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.