Порезала шею и руки: под Уфой 13-летняя школьница с ножом напала на одноклассниц

Инцидент случился прямо на уроке.



Сегодня, 5 апреля, в селе Иглино Башкирии 13-летняя ученица школы № 2 напала на одноклассниц с ножом. Девочка порезала сидящих рядом одноклассниц, после чего была остановлена учителем, сообщили UFA1.RU в образовательном учреждении.



Со слов представителя приемной школы, инцидент произошел во время урока, от подробных комментариев собеседник отказался, отметив, что пострадавшие — одноклассницы нападавшей.



— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые в настоящее время работают с предполагаемой правонарушительницей, — прокомментировали UFA1.RU в МВД республики.



В Минздраве Башкирии сообщили UFA1.RU, что у пострадавших обнаружили порезы шеи, рук и тела. Детей доставили в больницу, однако госпитализация им не потребовалась — им уже оказали всю необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

