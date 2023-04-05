Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о дружбе с Россией

Посол Китая в Европейском Союзе назвал риторическим приемом слова о "безграничной дружбе" КНР и России. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times, передает Tengrinews.kz.



Китайский дипломат Фу Цун заявил, что Пекин, несмотря на подписание председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным заявления о "безграничной дружбе" в феврале 2022 года, не поддерживает "военную операцию" в Украине.



"Дружба без ограничений - это не что иное, как риторика", - заявил посол перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, прибывшими в Пекин 5 апреля.



Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции в Украине, не признает Крым российским, как и территории, которые вошли в состав России, и не оказывает военную поддержку Москве.



"Китай не оказывал России военной помощи и не признавал усилий России по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс", - заявил он.



Посол добавил, что Пекин не выступал с осуждением военной операции, так как понимает обвинения России в адрес НАТО, а власти Китая считают, что "истинные причины" сложнее, чем говорят западные лидеры.



Фу Цун также отметил, что отсутствие звонка Си Цзиньпина Зеленскому не имеет большого значения, так как китайский лидер просто очень занят.



"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си Цзиньпин не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - сказал Фу Цун.



Но он отметил, что между Пекином и Киевом происходят частые контакты на более низком уровне. Посол еще раз прокомментировал якобы оказываемую Пекином военную поддержку в Москве.



"Китай не будет поставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем", - подчеркнул он.



Фу Цун заявил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал ложную информацию о том, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия.



Посол также призвал Евросоюз выстраивать свои отдельные отношения с Китаем, не ориентируясь на позицию США.



"ЕС претендует на роль крупного центра, центра силы в мире, независимого центра силы в мире, в такой же степени, как США, в такой же мере, как и Китай. Так почему же он должен все время прислушиваться к США?" - задался вопросом китайский дипломат.



В феврале этого года Китай обнародовал план мирного урегулирования ситуации в Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты - возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В ответ в Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по позиции Китая по украинскому кризису.

