Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.79 KZT
  • €1 = 489.32 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Крупные банки и мобильные операторы обратились к казахстанцам

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 11:09
Крупные банки и мобильные операторы обратились к казахстанцам
Иллюстративное фото
Крупные банки и мобильные операторы обратились к казахстанцам. В коллективном обращении они предупредили о новом виде мошенничества, чтобы уберечь клиентов от возможных финансовых потерь, передает Tengrinews.kz.

Киберпреступники придумали следующую схему. Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена, и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер. В чате аферист отправляет фото поддельного служебного удостоверения сотрудника банка. Он уверяет, что у вас пытаются похитить средства, и убеждает перевести их на «безопасный счет». После этого мошенник исчезает вместе с деньгами.

«Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров», — говорится в совместном обращении банков.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества, в связи с чем казахстанцев просят не терять бдительности и придерживаться следующих простых правил:

1. Немедленно прервите разговор! Вы можете перезвонить в кол-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов.

2. Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.

3. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих.

4. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!

5. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

«Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги», — отметили представители банков.


Источник: alau.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dondon (Посетители) Сегодня, 15:05
Ingul,
Обнавления вовремя ставьте,хотя может это в вашем случае и не сработать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 14:10
А я обращаюсь к мобильным операторам: почему не на всех мобильниках открываются банковские приложения?
Не у всех есть возможность, каждый год, приобретать новую модель смартфона.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика