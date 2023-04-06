Мальчик на грузовике насмерть задавил своего отца в ЗКО

13-летний мальчик насмерть задавил своего отца в ЗКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Трагедия произошла 4 апреля в Аксае, когда во дворе дома 47-летний мужчина ремонтировал авто.



"Во время ремонта своей автомашины марки ГАЗ САЗ 35071 (откачки тормозной жидкости), находясь лежа под транспортным средством, попросил своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения, чтобы он сел в кабину машины, завел автомашину и давил педаль тормоза, тем самым помогая ему. В это время автомашина, находясь на включенной коробке передач, автоматически двинулась с места вперед и проехала через находящегося под машиной мужчину", - сообщили подробности произошедшего в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.



В результате происшествия мужчина скончался при доставлении в реанимационное отделение больницы. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК.