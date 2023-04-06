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Китайские самолеты и военные корабли замечены вблизи Тайваня

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 15:57
Китайские самолеты и военные корабли замечены вблизи Тайваня
Фото из открытых источников.
В министерстве обороны Тайваня сообщили об обнаружении противолодочного вертолета и трех военных кораблей Китая вокруг острова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

"Один самолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и три корабля НОАК вокруг Тайваня были обнаружены сегодня к 6:00", - говорится в заявлении министерства национальной обороны Тайваня, последовавшем за встречей между президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, которая состоялась в США, несмотря на угрозу Китая дать "решительный" ответ.

В заявлении министерства иностранных дел КНР говорится, что Вашингтон в течение длительного времени упорно нарушает свои обязательства и "переходит черту", продолжая официальные обмены с Тайванем, продажу оружия и военные сделки.

По информации американских СМИ, Маккарти принял Инвэнь в Калифорнии. Спикер нижней палаты Конгресса заявил, что "дружба между народом Тайваня и Америкой является вопросом огромной важности для свободного мира". На пресс-конференции после встречи он сказал, что Китай не вправе диктовать ему, с кем встречаться и беседовать.

"Тем временем Тайвань внимательно следит за китайским авианосцем "Шаньдун", который был замечен в среду и в настоящее время находится в 370 километрах от восточного побережья Тайваня", - сказал министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн, обращаясь к представителям СМИ в парламенте Тайбэя. По словам Чиу, американский авианосец USS Nimitz также пришвартован к востоку от Тайваня.

Пекин подчеркивает, что Тайвань является частью Китая и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. При этом, как подчеркивают представители посольства КНР в Казахстане, "самым большим препятствием на пути решения так называемого тайваньского вопроса являются препятствия со стороны Соединенных Штатов".

Казахстан также поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории КНР.

Ранее четырехзвездный генерал ВВС США Майк Минихан высказал мнение, что в ближайшие годы Америка вступит в войну с Китаем. Глава разведки США Уильям Бернс также заявил, что Китай сомневается в своей способности успешно вторгнуться на Тайвань.

В Пекине в ответ заявили о готовности твердо отстаивать принцип "одного Китая" и о том, что в 2023 году планируют вести решительную борьбу против "независимости Тайваня".


Источник: tengrinews.kz
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