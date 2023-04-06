Авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов из-за давления валютного курса – МИИР

Дефицит авиатоплива и его высокая стоимость являются одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране.



По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Ыдрысова, стоимость билетов согласно международной практике не регулируется, передает inbusiness.kz.



"Применяется рыночный механизм (спрос, предложение) ценообразования. Основными долями в структуре тарифа являются затраты на топливо (32%), эксплуатационные расходы (18%), лизинг ВС (18%) и аэропортовое обслуживание (13%), фонд оплаты труда (6 %). Дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость является одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране и влияющих на ценообразование. Так, в 2022 году наблюдался дисбаланс между выработкой НПЗ (648 тыс.тонн) и потреблением (806 тыс.тонн) на - 19%", - сказал он.



Вице-министр отметил, что порядка 80% расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте – покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и т.д. При этом, около 80% дохода авиакомпании получают в тенге.



"В связи с чем, для покрытия своих расходов, авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса. В целом, ценообразование авиабилетов не подпадает под государственное регулирование. В то время, если авиакомпания необоснованно завысила цены, в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК, АЗРК РК применяются меры антимонопольного реагирования", - продолжил Ыдырысов.



Например, по его словам, в прошлом году главной транспортной прокуратурой совместно с АЗРК РК проведена проверка казахстанских авиакомпаний на факт применения принципа динамического ценообразования. По итогам было дано соответствующее предписание.



"В этой части ведется работа по разработке нормативного правового акта, регулирующего принцип динамического ценообразования. В целом, министерство в рамках своей компетенции проводит комплекс мер, таких как: увеличение провозной емкости к 2025 году на 66%; закуп самолетов; увеличение объемов импорта топлива; развитие конкуренции; внедренный режим "открытое небо"; модернизация инфраструктуры; повышение уровня безопасности полетов в соответствии со стандартами ИКАО; отделение "Fly Arystan" окажет воздействие на улучшение регулярности полетов и в целом развитие отрасли гражданской авиации", - перечислил вице-министр.



Данная работа продолжится, просим поддержать при внесении соответствующих поправок в законодательство, направленных на безопасность населения, резюмировал он.



Ранее сообщалось, что на на субсидирование социальных авиарейсов веделяют 800 млн тенге.