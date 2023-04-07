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Продавца избили мороженой рыбой из-за Рамадана

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Продавца избили мороженой рыбой из-за Рамадана
Фото: pixabay
Житель Мичигана напал на продавца магазина с замороженной рыбой после того, как он был расстроен тем, что рыбный прилавок закрылся из-за Рамадана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на nbcnews.

Нападавший ударил продавца по голове 4-фунтовой рыбой хильса, разновидностью сельди.

«Никогда не думал, что мне придется это говорить, но, если вы нападете на кого-то с рыбой в нашем округе, вы будете привлечены к ответственности», — говорится в заявлении прокурора округа Маком.

Инцидент произошел в воскресенье на рынке к северу от Детройта, когда подозреваемый подошел к рыбному прилавку магазина в 19.13. Продавец сказал покупателю, что прилавок закрылся в 19.00 из-за праздника Рамадан. Тогда мужчина начал ругаться с ним и ударил его рыбой.

Продавца доставили в больницу.

3 апреля виновный предстал перед судом: ему предъявили обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами. Он не признал себя виновным, как показывают судебные протоколы. А также был освобожден из тюрьмы после внесения залога в размере 5 тыс долларов.


Источник: newtimes.kz
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