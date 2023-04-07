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Состояние фигуриста Романа Костомарова полностью стабилизировалось

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Состояние фигуриста Романа Костомарова полностью стабилизировалось
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Фигуриста Романа Костомарова могут в скором времени перевести из реанимационного отделения в обычную профильную палату. Состояние фигуриста стабильное, сообщает Zakon.kz

Спортсмен продолжает находиться в реанимационном отделении для тщательного контроля и оказания при необходимости моментальной помощи. Состояние олимпийского чемпиона остается стабильным и в трахеостоме он уже не нуждается. Также стабилизировалось и его психологическое состояние, сообщает Telegram-канал "112".

Врачи смогли остановить распространение некроза и спасти жизнь фигуристу. Сам Роман Костомаров хочет выписаться из больницы и начать восстановление с протезированием.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров уже третий месяц проходит лечение с пневмонией.

20 марта Роман Костомаров начал обходиться без вспомогательных аппаратов.


Источник: zakon.kz
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