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Фура опрокинулась и взорвалась на ходу в Узбекистане

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Фура опрокинулась и взорвалась на ходу в Узбекистане
Кадр из видео
В Узбекистане груженная лакокрасочными изделиями фура разогналась при спуске с перевала, опрокинулась и взорвалась. Продукция из полуприцепа разлилась по асфальту и тоже мгновенно загорелась, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 6 апреля на 259-м километре международной автодороги Ташкент - Ош, на перевале Камчик. Около 11:10 в результате столкновения грузовик воспламенился и задел еще три легковых автомобиля. Кадры с места событий распространились в соцсетях.

"На место аварии прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар. Во время тушения одна сторона перевала была временно закрыта", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что движение было восстановлено в 12:30.

"По предварительной информации в результате ДТП пострадали 6 человек, которые были госпитализированы в ближайшее медучреждение. После того как пожар был полностью ликвидирован, выяснилось, что в салоне грузовика погиб водитель", - добавили в ведомстве.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Dondon (Посетители) Сегодня, 15:21
Ужас просто, что он там такое вёз...
 
 

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