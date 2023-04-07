Фура опрокинулась и взорвалась на ходу в Узбекистане

В Узбекистане груженная лакокрасочными изделиями фура разогналась при спуске с перевала, опрокинулась и взорвалась. Продукция из полуприцепа разлилась по асфальту и тоже мгновенно загорелась, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС Узбекистана.По данным ведомства, инцидент произошел днем 6 апреля на 259-м километре международной автодороги Ташкент - Ош, на перевале Камчик. Около 11:10 в результате столкновения грузовик воспламенился и задел еще три легковых автомобиля. Кадры с места событий распространились в соцсетях."На место аварии прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар. Во время тушения одна сторона перевала была временно закрыта", - пояснили в министерстве.Отмечается, что движение было восстановлено в 12:30."По предварительной информации в результате ДТП пострадали 6 человек, которые были госпитализированы в ближайшее медучреждение. После того как пожар был полностью ликвидирован, выяснилось, что в салоне грузовика погиб водитель", - добавили в ведомстве.