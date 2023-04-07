Папа Римский вымыл ноги заключенным в итальянской тюрьме

Папа Римский Франциск вымыл ноги заключенным в тюрьме для несовершеннолетних на окраине итальянской столицы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.
Это традиционный обряд, повторяющий жест Иисуса во время Тайной вечери, когда он омыл ноги своим ученикам в знак любви и служения.
В тюрьму для несовершеннолетних Франциск отправился через пять дней после выписки из больницы, куда он был госпитализирован с бронхитом.
86-летний понтифик, чье здоровье в последнее время резко ухудшилось, придерживается плотного графика всех ритуалов Страстной недели, которые проверяют его на выносливость. Перед тем, как посетить тюрьму, он возглавил мессу Чистого четверга в базилике Святого Петра в Ватикане.
Проповедь папы была обращена к священникам. Он не затронул напрямую тему скандалов и преступлений церковной иерархии, но говорил о "кризисе", затрагивающем священников.
"Теперь я думаю о некоторых из вас, о тех, кто переживает кризис, кто, так сказать дезориентирован. Я имею в виду этих братьев и просто говорю им: "Крепитесь! Господь больше ваших слабостей и ваших грехов", - сказал папа.
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