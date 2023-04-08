Диетолог перечислила пять продуктов, существенно снижающих риск слабоумия

Употребление в пищу продуктов, богатых омега-3 и витаминами группы В, в тандеме может помочь снизить риск возникновения слабоумия. Как рассказала MedikForum врач-диетолог Василиса Пономарева, среди таких продуктов: рыба, молочные продукты, зелень, субпродукты, крахмалистые овощи, передает Azattyq Rýhy
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Рыба, особенно жирная рыба, богата омега-3 и B12, и было показано, что употребление рыбы замедляет снижение когнитивных функций и снижает риск слабоумия на 20%.
«Лучшая рыба та, что плавает в холодной воде и поедает другую рыбу, такую как скумбрия и лосось, сардины и анчоусы. Сельдь и копченая рыба также превосходны», — отметила эксперт.
Что касается витаминов группы В, то ключевыми в данном случае являются В6, В12 и фолиевая кислота.
Молоко и молочные продукты являются хорошим источником B12 и фолиевой кислоты в зеленых листовых овощах, в то время как рыба является хорошим источником витамина B6, наряду с субпродуктами, картофелем и другими крахмалистыми овощами.
Однако стоит помнить, что этот тип диеты может снизить риск только в том случае, если вы придерживаетесь ее в течение многих лет.
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