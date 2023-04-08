Объявление о продаже «бухлохода» за полмиллиона рублей развеселило москвичей

Москвич выставил на продажу моторную лодку с грилем за 550 тысяч рублей.



Москвич выставил на продажу моторную лодку с грилем. За лот, названный «бухлоходом», продавец запросил на популярном сервисе объявлений 550 тысяч рублей.



По словам продавца, такое название судно, вмещающее семь человек, получило в народе. Он уточнил, что в стоимость входит корпус лодки с сиденьями, стол с угольным грилем, электромотор с аккумулятором и складной зонт. За дополнительную плату предлагается приобрести навес в виде шатра, бензиновый мотор, музыку, освещение, холодильник, USB-розетку, якорь, спасательный круг, купальную лестницу и спасательные жилеты.



«На таком бухлоходе и в кругосветку можно», — подписали администраторы сообщества фотографию лодки. Один из пользователей сети поинтересовался в комментариях, на каком топливе двигается это судно, а другой ему ответил: «На перегаре».



«Алкопитан и бухоцман — отважные ребята запойного плавания», «Мне он нужен срочно», «Ого, как я пропустил эту гравицаппу?», «Нормальная тема», «Вах, отпад», «Плавки или купальник берем и вперед», «Дайте два», «На бухлоходе в алкотрип», «На таком можно и не выезжать», «Оригинально», «Все, завтра закажу себе. Осталось в кредит взять бабла», — написали юзеры.