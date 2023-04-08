Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к Wildberries

Российский художник Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к маркетплейсу Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Претензии у художника возникли из-за продажи на площадке товаров с его логотипом. Так, на маркетплейсе можно найти пакет-майку «Никас», набор для вышивания крестом «Никас» и прочие товары с этим лого.



В иске, копию которого публикует Mash, Сафронов напомнил, что обладает исключительным правом на этот товарный знак, и потребовал от маркетплейса выплатить 10 миллиардов рублей. Эту сумму авторы канала назвали «самым большим иском за всю историю российского искусства».



В начале февраля сообщалось, что Никас Сафронов попал с больницу с сильным отравлением после съеденной банки вяленых помидоров.