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Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к Wildberries

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 22:10
Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к Wildberries
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Российский художник Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к маркетплейсу Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Претензии у художника возникли из-за продажи на площадке товаров с его логотипом. Так, на маркетплейсе можно найти пакет-майку «Никас», набор для вышивания крестом «Никас» и прочие товары с этим лого.

В иске, копию которого публикует Mash, Сафронов напомнил, что обладает исключительным правом на этот товарный знак, и потребовал от маркетплейса выплатить 10 миллиардов рублей. Эту сумму авторы канала назвали «самым большим иском за всю историю российского искусства».

В начале февраля сообщалось, что Никас Сафронов попал с больницу с сильным отравлением после съеденной банки вяленых помидоров.


Источник: lenta.ru
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