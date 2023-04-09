Приметы на 9 апреля — что нельзя делать в Вербное воскресенье

Православные христиане 9 апреля 2023 года отмечают Вербное воскресенье.
Главной традицией для верующих людей в этот день считается посещение храма. Люди несут с собой веточки вербы, чтобы во время богослужения священник окропил их водой.
Верба является главным символом праздника. Раньше считалось, что освященное растение способно исцелить и прогнать порчу, поэтому их оставляют стоять в вазах в течение всего года.
После празднования вербу не стоит выбрасывать. Можно провести ритуал – выпустить веточки по реке, посадить во дворе, если появляются проростки, или предать огню в укромном месте.
Считается, что в вербное воскресение нужно думать о любимом человеке. Такие мысли к вечеру или на следующий день материализуются.
Чтобы в доме водились деньги, нужно заняться комнатными растениями. Они будут хорошо расти, цвести, привлекая благополучие.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье 9 апреля:
Нельзя в этот светлый воскресный праздник заниматься тяжелым трудом. Обычно все дела завершали загодя. Ругаться, ссориться, сквернословить в принципе не стоит, а 9 апреля особенно важно следить как за языком, так и за мыслями. Говоря о празднике, мы не подразумеваем шумные застолья – это запрещено.
Следует помнить, что все еще идет Великий пост, поэтому продуктов животного происхождения, кроме рыбы, на тарелке быть не должно. После Вербного воскресения наступит самая строгая неделя – Страстная седмица. В этот день нельзя отправлять домашний скот на пастбища, так как животные станут часто и подолгу болеть.
Народные приметы на 9 апреля:
Обратите внимание на погоду. По ней легко будет предугадать качество и количество урожая.
Если нежданно ударили морозы, то пшеницы в этом году будет много. Стоит солнечная и теплая погода – богатый урожай Ветер стал беспокоить – жди промозглого лета. Увидели сережки на деревьях – осенью соберут неслыханный урожай фруктов, овощей и зерна.
Рожденные в этот день люди энергичны, ответственны, трудолюбивы. Они открыты миру, обладают яркой харизмой, легко располагают к себе окружающих.
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