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Умер народный артист Узбекистана Мурад Раджабов

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Умер народный артист Узбекистана Мурад Раджабов
Мурад Раджабов. Кадр из фильма "Последняя инспекция"
Народный артист Узбекистана Мурад Раджабов умер в возрасте 74 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kun.uz.

О смерти известного актера вечером 8 апреля сообщило Агентство кинематографии Узбекистана в своем телеграм-канале.

"Народный артист Узбекистана, наш любимый актер Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.

Мурад Раджабов родился 30 мая 1949 года в Ташкенте. Окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского.

Актер, который сыграл за свою карьеру роли в десятках фильмов, стал одной из самых ярких звезд узбекского кино. Получил известность благодаря таким фильмам, как "Это было в Коканде" (1977), "Любовь и ярость" (1978), "Берегись! Змеи!" (1979).

Особняком в этом перечне стоят многосерийный кинороман "Огненные дороги" (1977-1984) о судьбе узбекского поэта, драматурга, композитора, революционера и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи, а также остросюжетный сериал "Кодекс молчания" (1990) и "Кодекс молчания-2" (1993) о попытке двух милиционеров противостоять мафиозным кланам в Узбекистане в 1980-е годы.

Мурад Раджабов не снимался в кино с 2015 года. В начале этого года стало известно, что он сильно болен.


Источник: tengrinews.kz
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