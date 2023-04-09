Умер народный артист Узбекистана Мурад Раджабов

Народный артист Узбекистана Мурад Раджабов умер в возрасте 74 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kun.uz.



О смерти известного актера вечером 8 апреля сообщило Агентство кинематографии Узбекистана в своем телеграм-канале.



"Народный артист Узбекистана, наш любимый актер Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.



Мурад Раджабов родился 30 мая 1949 года в Ташкенте. Окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского.



Актер, который сыграл за свою карьеру роли в десятках фильмов, стал одной из самых ярких звезд узбекского кино. Получил известность благодаря таким фильмам, как "Это было в Коканде" (1977), "Любовь и ярость" (1978), "Берегись! Змеи!" (1979).



Особняком в этом перечне стоят многосерийный кинороман "Огненные дороги" (1977-1984) о судьбе узбекского поэта, драматурга, композитора, революционера и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи, а также остросюжетный сериал "Кодекс молчания" (1990) и "Кодекс молчания-2" (1993) о попытке двух милиционеров противостоять мафиозным кланам в Узбекистане в 1980-е годы.



Мурад Раджабов не снимался в кино с 2015 года. В начале этого года стало известно, что он сильно болен.