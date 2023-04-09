Когда количество людей на Земле достигнет пика

Простой способ начать долгую жаркую дискуссию — это упомянуть мировое население.



В девятнадцатом веке Томас Мальтус разжег яростные споры, когда предупреждал о том, что при отсутствии политики регулирования рождаемости экспоненциальный рост населения будет опережать улучшения в сельском хозяйстве и вызывать повторяющиеся рецидивы голода и эпидемий. Индустриализация отсрочит кризис, но не навсегда.



Эти споры продолжали бушевать в 1960-х, когда Пол и Энн Эрлих подлили масла в огонь своим бестселлером «Демографическая бомба». Исходя из их данных, их опасения были обоснованными. К 1975 году численность население мира удвоилась и достигла четырех миллиардов человек — чуть менее чем за 50 лет. Оно вновь удвоилось, достигнув в ноябре прошлого года восьми миллиардов человек. Возникает новый вопрос: удвоится ли численность мирового населения до 16 миллиардов?



Ответ на этот вопрос - твердое нет. В действительности, мировое население и близко не приблизится к этому уровню из-за смены демографической парадигмы за последние 50 лет. Темпы прироста населения достигли своего пика в 1960-е годы и с тех пор неуклонно снижаются. Женщины во всем мире предпочитают иметь меньше детей, а средний глобальный коэффициент рождаемости в настоящее время составляет чуть более двух детей на одну женщину.



Разумеется, за этой цифрой скрываются большие географические различия. В таких странах, как Германия и Япония, количество детей на одну женщину меньше двух, но этот показатель гораздо выше в большинстве стран с низким уровнем дохода, особенно в нестабильных государствах. Вместе с тем, по оценкам Организации Объединенных Наций, в этом столетии население мира может достичь пика в 10-11 миллиардов человек, прежде чем начнет медленно сокращаться. Это огромное количество ртов, которые нужно прокормить, но это далеко не 16 миллиардов.



Более того, в нашем собственном анализе в новом докладе «Люди и планета: сценарии устойчивого населения 21-го века и возможный уровень жизни в пределах планетарных границ», подготовленном для Фонда глобальных вызовов в Стокгольме, мы пришли к выводу о том, что к середине столетия мировое население может достичь своего пика на гораздо более низком уровне — около девяти миллиардов. И если мир будет больше инвестировать в экономическое развитие, образование и здравоохранение, население мира может сократиться до уровня, при котором каждый человек на Земле сможет иметь устойчивый доступ к чистой энергии, жилью, продовольствию и воде. Бомба будет обезврежена, что позволит каждому жить хорошей жизнью в пределах планетарных границ. Это должно стать поводом для празднования.



Наши прогнозы основаны на новой модели системной динамики Earth4All, которая позволяет нам исследовать два экономических и демографических сценария в этом столетии. По первому сценарию мировая экономика продолжает двигаться по пути, аналогичному тому, которому следовала в течение последних 50 лет, когда многие из беднейших стран в конечном счете вырывались из крайней нищеты, и своего пика численность мирового населения в 8,8 млрд человек достигнет в середине века, прежде чем в 2100 году снизится до 7,3 млрд человек.

По второму сценарию, который мы называем «Гигантским скачком», численность мирового населения достигнет пика в 8,5 млрд человек примерно к 2040 году и к концу столетия сократится до шести миллиардов человек. Для этого потребуются беспрецедентные инвестиции в борьбу с нищетой и бедностью, и человеческий капитал, а также радикальные изменения политики в области продовольственной и энергетической безопасности, неравенства и гендерного равенства. В этом потенциальном будущем крайняя нищета будет ликвидирована в течение одного поколения (к 2060 году), что окажет заметное воздействие на глобальные демографические тенденции.



При составлении основных демографических прогнозов зачастую сложно увязать рост численности населения с экономическим развитием. Тем не менее мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на показатели рождаемости. Показатели рождаемости снижаются по мере того, как девочки получают доступ к образованию, а женщины становятся более экономически активными благодаря доступу к оплачиваемой работе и более совершенным методам медицинского обслуживания и планирования семьи. Когда мы включили эти факторы в наши прогнозы, рост населения резко замедлился.



Но наши выводы приходят с большой оговоркой. Чтобы совершить «Большой скачок», правительства стран с низким уровнем доходов должны взять на себя обязательства по обеспечению экономического развития на основе крупных инвестиций в образование, а не экономический рост, обусловленный исключительно добычей природных ресурсов.



Более того несмотря на то, что обезвреживание демографической бомбы может быть необходимо для снижения риска будущего коллапса цивилизации, этого недостаточно. Когда мы исследовали связь между населением и планетарными границами, мы выявили, что — вопреки распространенному мифу — численность населения не является основной причиной того, что человечество нарушает эти границы (что отражается в таких проблемах, как изменение климата). Скорее, основной движущей силой является потребление самыми богатыми 10% — когорты, которая имеет чрезвычайно большой материальный след.



Большой проблемой человечества является элитное потребление углерода и биосферы, а не его население. Места, где численность населения растет наиболее быстрыми темпами, имеют крайне незначительный экологический след на человека по сравнению со странами, достигшими пика численности населения много десятилетий назад. Если бы ресурсы распределялись более справедливо, сегодняшнее мировое население уже жило бы в условиях, превышающих минимальный уровень ООН, и не нуждалось бы в значительных изменениях в тенденциях развития.



«Люди и планета» дает оптимистичное представление о мировом населении. Наши выводы бросают вызов распространенному заблуждению о том, что рост населения является основной причиной превышения планетарных границ. В действительности, теми, кто ведет нас к пропасти являются самые богатые люди в мире.



Благодаря системным экономическим изменениям мы все еще можем обеспечить достойную жизнь для всех в пределах планетарных границ. Мы надеемся, что наш доклад побудит директивные органы пересмотреть влияние моделей потребления и поставить во главу угла справедливое распределение, а не экономический рост.