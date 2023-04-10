Популяция тигров в Индии вновь превысила 3000 особей

The numbers of the tiger census are encouraging. Congratulations to all stakeholders and environment lovers. This trend also places an added responsibility of doing even more to protect the tiger as well as other animals. This is what our culture teaches us too. pic.twitter.com/aSwyOlzE52 — Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2023

Популяция диких тигров в Индии, самая большая в мире, превысила 3 000 особей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перепись показала, что в дикой природе по всей стране обитает 3 167 тигров по сравнению с 2 967 четыре года назад."Наша семья расширяется. Это успех не только для Индии, но и для всего мира. Индия - страна, где защита природы является частью нашей культуры. Именно поэтому у нас много уникальных достижений в области охраны дикой природы", - сказал Моди на церемонии в южном городе Майсуру.Отмечается, что тигры, которые когда-то широко бродили по большей части Азии, потеряли около 93 процентов своего естественного ареала и теперь живут разрозненными популяциями всего в 13 странах.Главная природоохранная программа страны "Проект Тигр" началась в 1973 году, после того как перепись населения показала, что индийские тигры быстро вымирают из-за потери среды обитания.Крое того, Моди открыл Международный альянс больших кошек, который, по его словам, сосредоточится на сохранении семи видов больших кошек: тигра, льва, леопарда, снежного барса, пумы, ягуара и гепарда.Современная модель охраны природы предполагает создание заповедников, которые могут функционировать без вмешательства человека. Однако эксперты предупреждают, что этот метод часто заканчивается вытеснением коренных общин, которые тысячелетиями жили в охраняемых лесах. Министерство по делам племен индийского правительства неоднократно заявляло, что оно работает над правами коренных народов.Однако на сегодняшний день из более чем 100 миллионов коренных народов около 1 процента получили какие-либо права на лесные угодья. Шараччандра Леле из расположенного в Бенгалуру Ашока Траст по исследованиям в области экологии и окружающей среды сказал, что нынешняя модель охраны природы устарела."Уже есть несколько примеров, когда леса активно использовались местными общинами и численность тигров фактически увеличилась, несмотря на то, что люди получили выгоду в этих регионах", - сказал он.Другие считают, что привлечение общин - это единственный устойчивый путь вперед. Конфликт между человеком и тигром остается серьезной проблемой в стране с населением более 1,4 миллиарда человек. Тигры или дикие животные в целом, увеличивая свою численность на все более сокращающихся пространствах, обычно переходят на территории, где доминирует человек, убивая людей или домашний скот ради выживания.Около трех четвертей мировой популяции диких тигров обитает в Индии. Ученые считают, что в 1900 году в мире насчитывалось более 100 000 диких тигров, но в 2010 году их численность сократилась до рекордно низкого уровня - 3 200 особей. Животное оказалось под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, браконьерства и вторжения человека в места обитания.Падение популяции тигров в Индии имеет схожую историю: когда в 1947 году Индия обрела независимость от Великобритании, только в Индии насчитывалось около 40 000 особей тигра. В последующие десятилетия она сократилась до 3 700 особей в 2002 году и до рекордно низкого уровня в 1 411 особей четыре года спустя.