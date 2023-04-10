Популяция тигров в Индии вновь превысила 3000 особей

Популяция диких тигров в Индии, самая большая в мире, превысила 3 000 особей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перепись показала, что в дикой природе по всей стране обитает 3 167 тигров по сравнению с 2 967 четыре года назад.
"Наша семья расширяется. Это успех не только для Индии, но и для всего мира. Индия - страна, где защита природы является частью нашей культуры. Именно поэтому у нас много уникальных достижений в области охраны дикой природы", - сказал Моди на церемонии в южном городе Майсуру.
Отмечается, что тигры, которые когда-то широко бродили по большей части Азии, потеряли около 93 процентов своего естественного ареала и теперь живут разрозненными популяциями всего в 13 странах.
Главная природоохранная программа страны "Проект Тигр" началась в 1973 году, после того как перепись населения показала, что индийские тигры быстро вымирают из-за потери среды обитания.
Крое того, Моди открыл Международный альянс больших кошек, который, по его словам, сосредоточится на сохранении семи видов больших кошек: тигра, льва, леопарда, снежного барса, пумы, ягуара и гепарда.
Современная модель охраны природы предполагает создание заповедников, которые могут функционировать без вмешательства человека. Однако эксперты предупреждают, что этот метод часто заканчивается вытеснением коренных общин, которые тысячелетиями жили в охраняемых лесах. Министерство по делам племен индийского правительства неоднократно заявляло, что оно работает над правами коренных народов.
Однако на сегодняшний день из более чем 100 миллионов коренных народов около 1 процента получили какие-либо права на лесные угодья. Шараччандра Леле из расположенного в Бенгалуру Ашока Траст по исследованиям в области экологии и окружающей среды сказал, что нынешняя модель охраны природы устарела.
"Уже есть несколько примеров, когда леса активно использовались местными общинами и численность тигров фактически увеличилась, несмотря на то, что люди получили выгоду в этих регионах", - сказал он.
Другие считают, что привлечение общин - это единственный устойчивый путь вперед. Конфликт между человеком и тигром остается серьезной проблемой в стране с населением более 1,4 миллиарда человек. Тигры или дикие животные в целом, увеличивая свою численность на все более сокращающихся пространствах, обычно переходят на территории, где доминирует человек, убивая людей или домашний скот ради выживания.
Около трех четвертей мировой популяции диких тигров обитает в Индии. Ученые считают, что в 1900 году в мире насчитывалось более 100 000 диких тигров, но в 2010 году их численность сократилась до рекордно низкого уровня - 3 200 особей. Животное оказалось под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, браконьерства и вторжения человека в места обитания.
Падение популяции тигров в Индии имеет схожую историю: когда в 1947 году Индия обрела независимость от Великобритании, только в Индии насчитывалось около 40 000 особей тигра. В последующие десятилетия она сократилась до 3 700 особей в 2002 году и до рекордно низкого уровня в 1 411 особей четыре года спустя.
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