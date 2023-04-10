39 китайских военных самолётов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня

Армия КНР проводит учения вблизи Тайваня, чтобы "сформировать разнонаправленную ситуацию блокады острова", сообщило китайское государственное телевидение.



Утром 10 апреля вблизи Тайваня зафиксировали 59 китайских военных самолётов, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.



По информации ведомства, 39 из этих самолётов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Ранее, 8 апреля, Китай объявил о начале трёхдневных учений – сразу после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась в Тайбэй после встречи в Лос-Анджелесе со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. В этот день 71 самолёт и несколько военных кораблей КНР отработали предполагаемую схему окружения острова. Во второй день учений Китай отработал атаку на ключевые цели на территории Тайваня.



"Военные самолёты КНР, в том числе бомбардировщики H-6 с ядерными боеголовками, и военные корабли принимают участие в учениях, цель которых – "сформировать разнонаправленную ситуацию блокады острова", – сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное телевидение.



Ранее в США заявили о готовности отправить войска в Тайвань в случае полномасштабного вторжения Китая.



Казахстан не признаёт независимость Тайваня.