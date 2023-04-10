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Житель Китая до смерти напугал более тысячи кур и сел в тюрьму

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Житель Китая до смерти напугал более тысячи кур и сел в тюрьму
Иллюстративное фото
Мужчина в Китае отметился необычным проступком: мстительный гражданин по ночам пугал кур соседа и нанес тому серьезный материальный ущерб, передает Tengritravel.kz со ссылкой на CNN.

По информации издания, криминальный случай произошел в апреле 2022 года: мстительный мужчина пугал кур по ночам.

"Инцидент произошел после ссоры Гу с соседом Чжуном. Сосед обвиняемого без спросу срубил деревья на его участке, - пишут китайские СМИ. - Суд округа Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае установил, что желающий мести Гу в ответ неоднократно пробирался на птицефабрику соседа в ночное время. С собой у мстителя был фонарик, которым он светил и пугал птиц, доводя их до паники.

В одну из таких ночей напуганные курицы забились в угол: в давке погибли 500 особей. Гу задержала полиция, обязав его выплатить соседу компенсацию в 3 тысячи юаней (около 195 тысяч тенге - прим. ред.). Однако на этом куриный ночной кошмар не остановился. Гу снова пробрался на участок и напугал до смерти еще 640 особей".

Общую сумму ущерба, нанесенного соседу, китайский суд оценил в 13 840 юаней (около 900 тысяч тенге). Виновника приговорили к шести месяцам тюрьмы с одним годом условно. Приговор вынесен с учетом раскаяния обвиняемого в содеянном.


Источник: Tengrinews.kz
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